Kate Middleton po raz pierwszy opowiedziała o szczegółach leczenia raka

Księżna Walii Kate Middleton udzieliła szczerego wywiadu magazynowi Country Life, w którym opowiedziała o leczeniu nowotworu i swojej drodze do wyzdrowienia.

„Powiedziano mi, że będą dni lepsze i gorsze, że leczenie będzie wymagało czasu. Taka jest jego natura. To pokazuje nam, że okresy odpoczynku, refleksji i odnowy są równie ważne jak chwile rozwoju” – zauważyła księżna Walii.

Kate Middleton opowiedziała również o roli, jaką w jej powrocie do zdrowia odegrała przyroda. W marcu 2024 roku księżna poinformowała, że choruje na raka, a we wrześniu zakończyła cykl chemioterapii. W styczniu 2025 roku ogłosiła remisję i stopniowo zaczęła wracać do życia publicznego oraz wypełniania królewskich obowiązków.

„Przyroda pozwoliła mi nawiązać głębszą więź z moim umysłem, ciałem i duchem. Myślę, że dzieje się tak dlatego, że przyroda oferuje coś wyjątkowego. Nie wymaga od nas niczego. Nie osądza nas i nie oczekuje od nas żadnych wyników. Po prostu pozwala nam po prostu być. To naprawdę moje sanktuarium i miejsce, do którego instynktownie pragnęłam dotrzeć” – powiedziała księżna.

Middleton podkreśliła, że „jeśli przyjrzeć się światu przyrody, to prawie nigdy nie znajduje się on w stanie zastoju; a jeśli nawet tak jest – to raczej nie jest to oznaka zdrowia”. „Zrozumienie tego naprawdę mi pomogło, rozważania o tym, jak przepływ i ruch mogą coś w tobie zmienić, czy to w twoim ciele, czy w twoim umyśle, czy w twoich myślach” – powiedziała.

„Ludzie zawsze zwracali się ku naturze. Czy to plaża, która daje ukojenie i pozwala się zregenerować; czy to wieś, gdzie można znaleźć spokój i spojrzeć na sprawy z nowej perspektywy; czy to góry, gdzie można pobyć sam na sam – ludzie od dawna szukali ukojenia w otoczeniu natury. Natura ma niezwykłą moc regeneracyjną, a włączenie jej w proces powrotu do zdrowia jest niezwykle ważne. Poczucie więzi, obecność zaufanych osób oraz miejsca, w których czujesz się spokojnie, mogą mieć ogromne znaczenie w trudnych chwilach” – podsumowała Kate Middleton w wywiadzie dla magazynu Country Life.

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