Zdjęcie: Książę George zachwycił nowym rysunkiem

Starszy syn księcia Williama i Kate Middleton zaprezentował swoje zdolności artystyczne — rysunek zimorodka autorstwa 13-letniego księcia George’a pojawił się na łamach brytyjskiego magazynu Country Life. Chłopiec stworzył tę ilustrację jeszcze w zeszłym roku, gdy miał 12 lat.

Praca została opublikowana w najnowszym numerze magazynu, którego gościnnym redaktorem został książę William. Barwna ilustracja przedstawiająca ptaka stała się kolejnym dowodem zamiłowania George’a do rysowania.

Już wcześniej twórczość następcy brytyjskiego tronu przyciągała uwagę opinii publicznej. W Boże Narodzenie 2022 roku książę William i Kate Middleton pokazali rysunek jelenia, który stworzył ich syn. Artysta, którego zdjęcie zainspirowało chłopca, docenił wówczas jego umiejętność pracy z kształtami i kolorami.

W 2025 roku George również dołączył do rodzinnego projektu twórczego. Kate Middleton opublikowała cztery portrety, które stworzyła wraz z dziećmi — George’em, księżniczką Charlotte i księciem Louisem.

Prawdopodobnie zainteresowanie sztuką chłopiec odziedziczył po matce. Kate posiada dyplom z historii sztuki Uniwersytetu w St Andrews. Podczas studiów stworzyła rysunek przedstawiający to szkockie miasto, który później pokazała fanom rodziny królewskiej. To właśnie tam przyszła księżna Walii poznała księcia Williama.

Również dziadek George’a – król Karol III – pasjonuje się rysowaniem. Monarcha od wielu lat zajmuje się malarstwem akwarelowym. Wśród jego prac znajdują się zimowe pejzaże szwajcarskiego kurortu Klosters oraz widoki w pobliżu królewskiej posiadłości Balmoral w Szkocji, jak podaje magazyn People.

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