12 listopada radziecka i rosyjska aktorka Ludmiła Gurczenko, urodzona w Charkowie, obchodziłaby swoje 91. urodziny. Artystka zmarła w 2011 roku, pozostawiając po sobie nie tylko dorobek twórczy, ale także skomplikowaną historię rodzinną. Relacje z jedyną córką Marią były napięte, a śmierć wnuka oraz wieloletnie spory sądowe ostatecznie oddaliły od siebie członków rodziny.

Dlaczego Gurczenko nie znalazła wspólnego języka z córką

Ludmiła Gurczenko chciała, aby córka poszła w jej ślady i została artystką. W dzieciństwie Maria uczęszczała na zajęcia taneczne i łyżwiarstwo figurowe, a także miała prywatnego nauczyciela śpiewu. Jednak dziewczynka nie wykazywała talentu muzycznego i nie podzielała ambicji matki.

Maria miała zupełnie inne upodobania: nie używała kosmetyków, nie lubiła jaskrawych ubrań ani butów na obcasach. Z czasem nawet farbowała włosy na ciemny kolor. W końcu aktorka pogodziła się z tym, że córka nie będzie jej następczynią na scenie, i wybrała dla niej inną ścieżkę zawodową.

Maria ukończyła szkołę medyczną na kierunku kosmetologia, ale nie podjęła pracy w tym zawodzie. Skupiła się na rodzinie. Jej mężem został były kolega z klasy, Aleksander Korolow. Gurczenko nie sprzeciwiała się otwarcie temu małżeństwu, jednak relacje z zięciem pozostawały skomplikowane.

Śmierć wnuka była ciosem dla rodziny

Maria i Aleksander mieli dwoje dzieci — Marka i Olę. Ludmiła Gurczenko darzyła wnuka szczególną sympatią. Wspierała chłopca finansowo, zabierała go ze sobą na zagraniczne trasy koncertowe i miała nadzieję, że uda mu się zrealizować się w zawodzie aktorskim.

Jednak w wieku nastoletnim Mark wpadł w złe towarzystwo. Według doniesień dziennikarzy zaczął zażywać narkotyki. Aby pomóc wnukowi zmienić otoczenie, Gurczenko wydała znaczną część swoich oszczędności na jego naukę w Anglii.

Zimą 1998 roku Mark przyjechał do Moskwy na ferie, ale 14 grudnia nagle zmarł. Jako jedną z prawdopodobnych przyczyn śmierci podawano przedawkowanie narkotyków. Według doniesień mediów po tej tragedii aktorka obwiniała za to, co się stało, swoją córkę.

Spór sądowy o mieszkanie

Po śmierci wnuka konflikt między matką a córką tylko się zaostrzył. Mniej więcej rok później rozpoczęły spór sądowy o mieszkanie w centrum Moskwy, które Maria odziedziczyła po babci Olgiej.

Gurczenko twierdziła, że to właśnie ona przeznaczyła pieniądze na zakup mieszkania, dlatego uważała, że ma prawo ubiegać się o większą część nieruchomości. Początkowo sąd podzielił mieszkanie po równo, jednak aktorka nie zgodziła się z tą decyzją i zaproponowała córce wykupienie jej udziału. Maria odmówiła, po czym spór toczył się dalej w sądzie.

Postępowanie trwało kilka lat. Ostatecznie córka przeniosła swój udział w mieszkaniu na matkę i poprosiła, by ta nie ingerowała już w jej życie.

Jak zmarła córka Ludmiły Gurczenko

Maria zmarła 8 listopada 2017 roku. Jej ciało znaleziono w klatce budynku mieszkalnego. Kobietę odkryła córka Olena, która wezwała karetkę pogotowia.

Marię pochowano obok matki na cmentarzu Nowodziewiczym w Moskwie. Tak zakończyła się historia skomplikowanych relacji między dwiema najbliższymi krewnymi, które za życia nie zdołały przezwyciężyć rodzinnych sporów.

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