Судебные тяжбы и семейные трагедии разрушили отношения Людмилы Гурченко с дочерью

12 ноября советской и российской актрисе Людмиле Гурченко, родившейся в Харькове, исполнилось бы 91 год. Артистка скончалась в 2011 году, оставив после себя не только творческое наследие, но и непростую семейную историю. Отношения с единственной дочерью Марией были напряжёнными, а смерть внука и многолетние судебные тяжбы окончательно отдалили родных друг от друга.

Почему Гурченко не нашла общего языка с дочерью

Людмила Гурченко хотела, чтобы дочь пошла по её стопам и стала творческой личностью. В детстве Марию отдали на танцы и фигурное катание, а также наняли ей преподавателя вокала. Однако девочка не проявляла способностей к музыке и не разделяла амбиций матери.

У Марии были совсем другие пристрастия: она не пользовалась косметикой, не любила яркую одежду и обувь на каблуках. Впоследствии она даже перекрасила волосы в темный цвет. В конце концов актриса смирилась с тем, что дочь не станет её преемницей на сцене, и выбрала для неё другой профессиональный путь.

Мария окончила медицинское училище по специальности косметолог, но работать по специальности не стала. Она сосредоточилась на семье. Её мужем стал бывший одноклассник Александр Королёв. Гурченко не выступала открыто против этого брака, однако отношения с зятем оставались сложными.

Смерть внука стала ударом для семьи

У Марии и Александра родились двое детей — Марк и Елена. Особую привязанность Людмила Гурченко испытывала к внуку. Она поддерживала парня финансово, брала его с собой на зарубежные гастроли и надеялась, что он сможет реализоваться в актерской профессии.

Однако в подростковом возрасте Марк попал в плохую компанию. По сообщениям журналистов, он начал употреблять наркотики. Чтобы помочь внуку сменить окружение, Гурченко потратила значительную часть сбережений на его обучение в Англии.

Зимой 1998 года Марк приехал в Москву на каникулы, но 14 декабря внезапно скончался. Одной из вероятных причин смерти называли передозировку наркотиками. По информации СМИ, после трагедии актриса обвиняла в случившемся свою дочь.

Судебная тяжба из-за квартиры

После смерти внука конфликт между матерью и дочерью только обострился. Примерно через год они начали судиться из-за квартиры в центре Москвы, которую Мария унаследовала от бабушки Елены.

Гурченко заявляла, что именно она давала деньги на покупку жилья, поэтому считала себя вправе претендовать на большую часть недвижимости. Сначала суд разделил квартиру поровну, однако актриса не согласилась с таким решением и предложила дочери выкупить её долю. Мария отказалась, после чего спор продолжился в суде.

Рассмотрение дела длилось несколько лет. В конце концов дочь переписала свою долю квартиры на мать и попросила больше не вмешиваться в её жизнь.

Как умерла дочь Людмилы Гурченко

Мария умерла 8 ноября 2017 года. Её тело нашли в подъезде жилого дома. Женщину обнаружила дочь Елена, которая вызвала скорую помощь.

Марию похоронили рядом с матерью на Новодевичьем кладбище в Москве. Так завершилась история сложных отношений двух ближайших родственниц, которые при жизни так и не смогли преодолеть семейные разногласия.

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