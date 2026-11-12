诉讼和家庭悲剧摧毁了柳德米拉·古尔琴科与女儿的关系

11月12日，出生于哈尔科夫的苏联和俄罗斯女演员柳德米拉·古尔琴科本应迎来91岁生日。 这位女演员于2011年去世，身后不仅留下了艺术遗产，还有一段曲折的家庭往事。 她与独生女玛丽亚的关系一直很紧张，而孙子的去世以及长达数年的法庭纠纷，最终使家人之间彻底疏远。

古尔琴科为何与女儿无法达成共识

柳德米拉·古尔琴科希望女儿能追随她的脚步，成为一名艺术家。 玛丽亚小时候被送去学芭蕾舞和花样滑冰，还为她请了声乐老师。然而，这个小女孩并没有展现出音乐天赋，也不认同母亲的抱负。

玛丽亚的喜好截然不同：她不化妆，不喜欢鲜艳的衣服和高跟鞋。后来，她甚至把头发染成了深色。 最终，这位女演员接受了女儿不会在舞台上继承她事业的事实，并为女儿选择了另一条职业道路。

玛丽亚从医学校毕业，主修美容师专业，但并未从事该专业工作。她将重心放在了家庭上。 她的丈夫是昔日同班同学亚历山大·科罗廖夫。古尔琴科虽未公开反对这段婚姻，但与女婿的关系始终较为复杂。

孙子的去世对这个家庭来说是一个沉重打击

玛丽亚和亚历山大育有两个孩子——马克和叶莲娜。 柳德米拉·古尔琴科对孙子尤为疼爱。她从经济上支持这个男孩，带他一起参加国外巡演，并希望他能在演艺事业上大展身手。

然而，马克在青少年时期结交了不良朋友。据记者报道，他开始吸毒。为了帮助孙子改变社交圈，古尔琴科耗费了大部分积蓄，送他去英国求学。

1998年冬天，马克回莫斯科度假，但于12月14日猝然离世。毒品过量被认为是其死因之一。 据媒体报道，悲剧发生后，这位女演员将责任归咎于自己的女儿。

围绕公寓的法律纠纷

孙子去世后，母女之间的矛盾愈演愈烈。大约一年后，她们因位于莫斯科市中心的一套公寓而对簿公堂，这套公寓是玛丽亚从祖母叶莲娜那里继承来的。

古尔琴科声称，正是她出资购买了这套房产，因此认为自己有权主张该房产的大部分份额。 起初，法院将公寓均分，但这位女演员不同意这一裁决，并提议让女儿赎回她的那份份额。玛丽亚拒绝了，此后纠纷仍在法庭上持续。

诉讼持续了数年。最终，女儿将自己所持的公寓份额过户给了母亲，并请求她不再干涉自己的生活。

柳德米拉·古尔琴科的女儿是如何去世的

玛丽亚于2017年11月8日去世。她的遗体被发现在一栋住宅楼的楼道内。发现她的是女儿叶莲娜，她随即拨打了急救电话。

玛丽亚被安葬在莫斯科新处女公墓，与母亲长眠于此。至此，这两位最亲密的亲属之间复杂的关系画上了句号——她们在世时始终未能化解家庭矛盾。

阅读：

演员格里戈里·巴克拉诺夫为游戏《S.T.A.L.K.E.R. 2：切尔诺贝利之心》中的23个角色配音。

博格丹·贝纽克透露了波多利剧院演员的收入情况。

佩切尔斯克剧院联合创始人尤里·雅库沙在基辅去世。

关注我们在