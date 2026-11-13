Кейт Миддлтон впервые рассказала о подробностях лечения рака

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон дала откровенное интервью журналу Country Life, в котором рассказала о лечении онкологического заболевания и своём пути к выздоровлению.

«Мне сказали, что будут и хорошие дни, и плохие, что лечение потребует времени. Это естественно. Это показывает нам, что периоды отдыха, размышлений и обновления так же важны, как и моменты роста», — отметила принцесса Уэльская.

Кейт Миддлтон также рассказала о том, какую роль сыграла природа в её выздоровлении. В марте 2024 года принцесса сообщила, что болен раком, а в сентябре завершила курс химиотерапии. В январе 2025 года она объявила о ремиссии и постепенно начала возвращаться к публичной жизни и исполнению королевских обязанностей.

«Природа позволила мне обрести более глубокую связь с моим разумом, телом и духом. Думаю, это потому, что природа дарит нам нечто уникальное. Она ничего от нас не требует. Она не осуждает нас и не ожидает от нас никаких результатов. Она просто позволяет нам быть. Это действительно мое святилище и место, куда я инстинктивно хотела попасть», — поделилась принцесса.

Миддлтон подчеркнула, что «если взглянуть на природный мир, то он почти никогда не пребывает в состоянии застоя; а если и пребывает – то вряд ли это признак здоровья». «Понимание этого действительно помогло мне, размышления о том, как поток и движение могут изменить что-то в вас, будь то в вашем теле, в вашем уме или в ваших мыслях», – сказала она.

«Люди всегда обращались к природе. Будь то пляж, дарящий исцеление и восстановление; сельская местность, где можно обрести покой и по-новому взглянуть на вещи; или горы, где можно побыть в одиночестве — люди издавна искали утешение в природной среде. Природа обладает необычайной восстанавливающей силой, и её интеграция в процесс выздоровления чрезвычайно важна. Ощущение связи, надежные люди рядом и места, где вы чувствуете себя спокойно, могут быть чрезвычайно важными в сложные времена», — подытожила Кейт Миддлтон в интервью Country Life.

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