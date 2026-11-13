凯特·米德尔顿首次透露了抗癌治疗的细节

威尔士王妃凯特·米德尔顿接受了《Country Life》杂志的坦诚专访，在采访中谈到了自己的癌症治疗经历以及康复之路。

“有人告诉我，会有好日子，也会有坏日子，治疗需要时间。这本就是事物的本质。这让我们明白，休息、反思和重整旗鼓的时期，与成长的时刻同样重要，”威尔士王妃指出。

凯特·米德尔顿还谈到了大自然在她康复过程中所发挥的作用。2024年3月，这位公主宣布自己患上了癌症，并于同年9月完成了化疗疗程。 2025年1月，她宣布病情已进入缓解期，并逐渐重返公众视野，恢复履行王室职责。

“大自然让我与自己的心灵、身体和精神建立了更深层次的联系。我想，这是因为大自然提供了一种独特的东西。它对我们没有任何要求。它不会批判我们，也不会对我们抱有任何期待。 它只是让我们做自己。这确实是我的避难所，也是我本能地想要去的地方，”公主分享道。

米德尔顿强调说：“如果观察自然界，它几乎从未处于静止状态；即使处于静止状态，那也很难算是健康的标志。” “理解这一点确实帮助了我，思考流动与运动如何能改变你自身——无论是你的身体、你的思维，还是你的思想，”她说。

“人们总是向大自然寻求慰藉。 无论是能带来治愈与恢复的海滩；还是能让人找到宁静并以全新视角看待事物的乡村；抑或是可以独处的山间——人们自古以来就在自然环境中寻求慰藉。 大自然拥有非凡的恢复力，将其融入康复过程至关重要。 “那种归属感、身边值得信赖的人，以及让你感到安心的地方，在艰难时期可能至关重要，”凯特·米德尔顿在接受《Country Life》采访时总结道。

此前，凯特·米德尔顿曾以“乡村时尚”风格的造型公开亮相。

值得一提的是，凯特·米德尔顿曾出人意料地出售温网门票。

此前，威廉王子首次谈及凯特·米德尔顿战胜癌症后的健康状况。

凯特王妃在访问苏格兰期间展示了自己设计的风衣。

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