前UFC冠军康纳·麦格雷戈为全球员工额外放了一天假，让他们能尽情体验这款新游戏。共有约400名员工获得了这一机会。

曾获得两个量级UFC冠军的康纳·麦格雷戈为旗下公司的员工送上了一份别出心裁的礼物。 这位爱尔兰巨星决定，为员工额外放一天假，以庆祝备受期待的经典电子游戏《侠盗猎车手VI》（Grand Theft Auto VI）的发布。

这位38岁的格斗选手发布了一份官方声明，宣布11月19日（周四）为休息日，以此给团队带来惊喜。这位爱尔兰人的决定适用于他所有的下属，无论他们身处地球的哪个角落。

“为庆祝明天《GTA》的发售，我向分布在不同国家、不同大洲的400名员工宣布：明天你们休息！尽情享受游戏吧！ 你们的朋友，老板康纳·麦格雷戈，”这位运动员写道。

《GTA 6》开发商推出了专为PlayStation 5打造的独家豪华旅行箱。

对于乌克兰玩家而言，《GTA 6》将成为最昂贵的娱乐项目之一。

Rockstar Games公司已确认《GTA 6》在主机平台上的帧率将限制在30帧。

在《GTA 6》中，想要获得白金奖杯大约需要200小时的游戏时间。

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