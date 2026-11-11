Фото: Принц Джордж вразив новим малюнком

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Старший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон продемонстрував свої художні здібності — малюнок зимородка авторства 13-річного принца Джорджа з'явився на сторінках британського журналу Country Life. Ілюстрацію хлопець створив ще торік, коли йому було 12 років.

Роботу опублікували в новому випуску видання, запрошеним редактором якого став принц Вільям. Яскрава ілюстрація із зображенням птаха стала черговим свідченням захоплення Джорджа малюванням.

Раніше творчість спадкоємця британського престолу вже привертала увагу публіки. На Різдво 2022 року принц Вільям і Кейт Міддлтон показали малюнок оленя, який створив їхній син. Художник, чия фотографія надихнула хлопчика, тоді відзначив його вміння працювати з формами та кольорами.

У 2025 році Джордж також долучився до сімейного творчого проєкту. Кейт Міддлтон опублікувала чотири портрети, які вона створила разом із дітьми — Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Імовірно, інтерес до мистецтва хлопець перейняв від матері. Кейт має диплом з історії мистецтва Університету Сент-Ендрюса. Під час навчання вона створила малюнок цього шотландського міста, який пізніше показала шанувальникам королівської родини. Саме там майбутня принцеса Уельська познайомилася з принцом Вільямом.

Малюванням захоплюється і дідусь Джорджа — король Чарльз III. Монарх багато років займається акварельним живописом. Серед його робіт — зимові пейзажі швейцарського курорту Клостерс і краєвиди поблизу королівського маєтку Балморал у Шотландії, повідомляє People.

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