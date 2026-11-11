图：乔治王子的新画作令人惊叹

威廉王子和凯特·米德尔顿的长子展现了他的艺术天赋——13岁的乔治王子创作的翠鸟画作刊登在英国杂志《Country Life》上。 这幅插画是小王子去年12岁时创作的。

这幅作品刊登在该杂志的新一期上，威廉王子担任了本期特邀编辑。这幅描绘鸟类的鲜活插画再次印证了乔治对绘画的热爱。

此前，这位英国王位继承人的艺术创作就曾引起公众关注。 在2022年圣诞节，威廉王子和凯特·米德尔顿展示了一幅由他们儿子绘制的驯鹿画作。当时，那位照片曾启发小男孩创作的艺术家，特别称赞了他对形状和色彩的把握能力。

2025年，乔治还参与了家庭艺术创作项目。凯特·米德尔顿发布了一组四幅肖像画，这些作品是她与孩子们——乔治、夏洛特公主和路易王子——共同创作的。

这位小王子对艺术的兴趣很可能遗传自母亲。凯特拥有圣安德鲁斯大学艺术史学位。 求学期间，她曾绘制过这座苏格兰城市的画作，后来还向王室粉丝们展示过。正是在那里，未来的威尔士王妃与威廉王子相识。

乔治的祖父——查尔斯三世国王也热衷于绘画。这位君主多年来一直从事水彩画创作。 据《People》杂志报道，他的作品包括瑞士克洛斯特斯度假胜地的冬日风景画，以及苏格兰巴尔莫勒尔王室庄园附近的风景画。

此前，凯特·米德尔顿和威廉王子分享了特别的秋日照片。

值得一提的是，凯特·米德尔顿曾出人意料地出售温布尔登网球赛的门票。

此前，威廉王子首次谈及凯特·米德尔顿患癌后的健康状况。

凯特王妃在访问苏格兰期间展示了自己设计的风衣。

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