因出演电视剧《227》以及曾是罗伯特·德尼罗的伴侣而闻名的美国女演员图基·史密斯，于11月4日去世，享年74岁。 她长期与多发性硬化症抗争，并育有罗伯特·德尼罗的一对双胞胎儿子。

史密斯的离世已由她与罗伯特·德尼罗所生的双胞胎儿子——亚伦和朱利安证实。据家人透露，这位女演员长期与病魔抗争。

图基·史密斯于1952年出生于费城。20世纪70年代，她开启了模特生涯，并与香奈儿（Chanel）、范思哲（Versace）和伊夫·圣洛朗（Yves Saint Laurent）等知名时尚品牌合作。

史密斯因在美国情景喜剧《227》中饰演伊娃·罗利一角而声名大噪。她于1989年加入该剧的演员阵容。 此外，这位模特兼演员还参演了电影《乔的公寓》和《Goosed》，以及电视剧《迈阿密警探》。

1988年，史密斯与罗伯特·德尼罗开始交往。1995年，这对夫妇通过代孕母亲生下了一对双胞胎儿子。在孩子们出生大约一年后，史密斯与德尼罗分手了。

除了在模特界和电影界的工作外，史密斯还致力于慈善事业。1994年，她在曼哈顿开设了Toukie's餐厅，该餐厅的部分收益用于帮助艾滋病患者。

另据报道，戏剧和电影演员伊戈尔·捷特鲁耶夫已去世。

此前，苏联女演员莉迪亚·费多谢耶娃-舒克什娜在俄罗斯去世，享年88岁。11月7日，这位艺术家的女儿宣布了她的死讯。

利沃夫“卡帕特”队前足球运动员爱德华·安亚姆克在49岁时猝然离世。这位尼日利亚球员是该俱乐部历史上第二位非洲外援。

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