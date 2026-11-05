在洛杉矶，卡门·杰斐逊对歌手史蒂维·旺德提起的诉讼提交了答辩。旺德寻求将她从好莱坞山一栋三居室房屋中驱逐。杰斐逊请求法院责令旺德对该住所进行维修。据《滚石》报道，旺德的诉状称，她自1988年以来一直未支付租金便居住在那里。

对住所状况的投诉

在周二提交的法院答辩中，杰斐逊称违反了住房适居性保证。她表示，房屋的天花板和墙壁潮湿或漏水，墙壁、地板和地毯上有洞，窗纱和管道设施受损，此外还有潮湿和霉菌。

她请求法院责令旺德支付律师费用、进行维修，并在缺陷得到修复前将月租金降至“合理租金价值”。杰斐逊还称，她支付了租金和/或提供了服务或其他非货币补偿，以换取居住在该房屋中的权利。

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驱逐诉讼

旺德于10月22日提交的诉状称，双方据称曾达成口头协议，允许杰斐逊在该房屋中免费居住近40年。当歌手的代表需要检查该住所以续保房产保险时，他们曾在7月三次试图进入，但原告称，杰斐逊没有允许他们进入。

杰斐逊在答辩中还否认旺德有权要求驱逐她，称他并非该房产的所有者，因此没有提起此类诉讼的依据。截至周三，旺德的律师尚未向《滚石》提供评论。

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