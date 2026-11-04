在英国伦敦，跨性别者权利支持者在牛津街一家新哈利·波特商店开业时举行了抗议。11月4日，示威者聚集在此；这家多层商店面积超过2万平方英尺，吸引了大量顾客，《滚石》报道。

抗议者的口号

参与者举着标语，呼吁保护跨性别者的生命，并停止资助抹除他们身份认同的行为。他们的不满并非针对商店的商品，而是针对《哈利·波特》系列作者乔安妮·罗琳对跨性别者的立场。

《滚石》写道，罗琳对相关裁决表示赞同；这些裁决认为，根据英国《平等法》，跨性别女性不应被认定为女性。该媒体称，这些裁决得以作出，源于“苏格兰女性”（For Women Scotland）运动，该作家在2024年向其捐赠了7万英镑。

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活动参与者的声明

一名名叫韦斯特的跨性别活动人士告诉《Variety》，对于跨性别者而言，在这家旗舰店外出现并表达立场十分重要。他表示，罗琳对跨性别者权利的影响很大，而商店访客可能没有意识到这一点。

近两打人参加了此次抗议，但人数少于购物者。韦斯特还表示，在该系列最受欢迎的时期，根本无法靠近这家商店，并认为哈利·波特正在失去人气。

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