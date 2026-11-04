在美国加利福尼亚州，演员辛西娅·埃里沃将在环球影业即将推出的Snoop Dogg传记片中饰演说唱歌手图帕克·夏库尔的母亲阿菲尼·夏库尔。《滚石》报道了她参与该项目的消息。

阿菲尼·夏库尔曾是黑豹党成员，也是一名政治活动人士。她儿子的多首歌曲献给了她，其中包括1995年的单曲Dear Mama。这首歌发行一年后，图帕克·夏库尔在拉斯维加斯遭枪击，并于一周后去世。儿子去世一年后，阿菲尼·夏库尔创办了Tupac Amaru Shakur Foundation，并管理这位说唱歌手的遗产。她于2016年去世，享年69岁。

演员阵容

因出演剧集Outer Banks而知名的乔纳森·戴维斯将担纲主演，饰演Snoop Dogg。卡姆隆·琼斯将饰演图帕克·夏库尔。影片还将由迈尔斯·布洛克饰演Dr. Dre，特雷·黑尔饰演苏格·奈特，劳伦·伦敦饰演Snoop Dogg的母亲贝弗利·泰特，莱拉·德莱昂·海耶斯饰演他的妻子尚特。

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音乐人SwayvoTwain，本名迈克尔·D’安杰洛·阿彻二世，将在银幕上饰演The Notorious B.I.G.。阿尔吉·史密斯、奥利·肖洛坦、科里·香槟和乔妮卡·布斯也加入了演员阵容。

在加利福尼亚州拍摄

影片由克雷格·布鲁尔执导。拍摄工作正在加利福尼亚州进行。制片人包括Snoop Dogg、Death Row Pictures总裁萨拉·拉马克，以及Imagine Entertainment的阿兰·曼德尔鲍姆和布莱恩·格雷泽。该片预计将于2027年8月在影院上映。

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