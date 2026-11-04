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Синтия Эриво сыграет мать Тупака Шакура в фильме о Snoop Dogg — Rolling Stone

UA.NEWS 04 Ноября 2026 23:33
Синтия Эриво сыграет мать Тупака Шакура в фильме о Snoop Dogg — Rolling Stone

В Калифорнии, США, актриса Синтия Эриво сыграет Афени Шакур — мать рэпера Тупака Шакура — в будущем биографическом фильме Universal Pictures о Snoop Dogg. О ее участии в проекте сообщает Rolling Stone.

Афени Шакур была бывшей участницей «Черных пантер» и политической активисткой. Ей посвящено несколько композиций ее сына, в частности сингл Dear Mama 1995 года. Через год после выхода песни Тупака Шакура застрелили в Лас-Вегасе, а через неделю он умер. Через год после смерти сына Афени Шакур основала фонд Tupac Amaru Shakur Foundation и управляла наследием рэпера. Она умерла в 2016 году в возрасте 69 лет.

Актерский состав

Главную роль Snoop Dogg исполнит Джонатан Дэвисс, известный по сериалу Outer Banks. Камрон Джонс сыграет Тупака Шакура. Также в фильме снимутся Майлз Буллок в роли Dr. Dre, Тре Хейл в роли Шуга Найта, Лорен Лондон в роли матери Snoop Dogg Беверли Тейт и Лайла ДеЛеон Хейз в роли его жены Шанте.

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Музыкант SwayvoTwain, настоящее имя которого Майкл Д’Анджело Арчер II, воплотит на экране The Notorious B.I.G. В актерский состав также вошли Элджи Смит, Олли Шолотан, Кори Шампань и Джоника Бут.

Производство в Калифорнии

Режиссером фильма является Крейг Брюэр. Производство продолжается в Калифорнии. Среди продюсеров — Snoop Dogg, президент Death Row Pictures Сара Рамакер, а также Аллан Мандельбаум и Брайан Грейзер из Imagine Entertainment. Выход фильма в кинотеатрах ожидается в августе 2027 года.

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