В США бывшие адвокаты рэперши Ники Минаж повторно попросили Высший суд округа Лос-Анджелес вынести заочное решение о взыскании с нее 295 605 долларов. Как сообщает Rolling Stone, юридическая фирма Gordon Recs Scully Mansukhani заявляет, что артистка не оплатила счет; заявленная сумма включает юридические услуги, сборы и проценты.

Иск о неоплаченном счете

Фирма представляла Минаж в деле о нарушении авторских прав. В том иске утверждалось, что ее песня I Lied напрямую воспроизводит инструментальную часть и бит композиции onmysleeve Джулиуса Джонсона. То дело завершилось частным мировым соглашением и было закрыто.

Иск о взыскании гонорара адвокаты подали в марте. По словам фирмы, Минаж не ответила на него после вручения документов. После истечения 30-дневного срока фирма вновь обратилась с ходатайством о заочном взыскании 295 605 долларов. Слушание по делу назначили на 16 ноября.

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Появление на избирательном участке

В тот же день Минаж посетила избирательный участок в Дерри, штат Нью-Гэмпшир. По данным NBC10Boston, она прибыла туда в сопровождении полиции и сфотографировалась возле агитационного плаката республиканца Энтони ДиЛоренцо, которого поддерживал президент Дональд Трамп. ДиЛоренцо проиграл выборы в Конгресс демократке Стефани Шахин.

Ранее рэперша появилась на митинге Трампа в Мичигане и вместе с ним летела на борту Air Force One. Представители Минаж оперативно не ответили на запрос Rolling Stone относительно судебных требований.

Это не первое дело, связанное с ее долговыми обязательствами. В январе Минаж выплатила 500 тысяч долларов по заочному решению охраннику, который обвинил ее мужа Кеннета Петти в нападении за кулисами концерта в Германии в 2019 году. После выплаты удалось избежать принудительной продажи ее поместья в Лос-Анджелесе, оцененного в 20 миллионов долларов.

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