Джимми Киммел назвал успех демократов синим цунами — Rolling Stone

Американский ведущий Джимми Киммел в программе Jimmy Kimmel Live отреагировал на промежуточные выборы в США, назвав успех демократов синим цунами. На момент выхода эпизода были объявлены еще не все результаты, однако ведущий уже считал, что демократы одержали убедительную победу.

Шутки о результатах выборов

Как сообщает Rolling Stone, Киммел сослался на одну из гарвардских моделей, согласно которой шансы Республиканской партии сохранить контроль над Палатой представителей оценивались примерно в 5%. Он пошутил, что такую вероятность можно было просто назвать процентом, а не сравнивать с выпадением числа 20 на 20-гранном кубике.

Ведущий также пошутил о количестве мест, которые получили демократы, упомянув вице-президента Джей Ди Вэнса. По словам Киммела, Дональд Трамп, как сообщалось, злился и ругался, когда поступали результаты голосования.

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Заявления Трампа и контроль над Конгрессом

Киммел показал фрагмент, в котором Трамп заявил, что у него 99% одобрения в Израиле и он мог бы переехать туда и стать премьер-министром. Ведущий высмеял это заявление, предположив, что Трамп мог ожидать неблагоприятного для себя результата выборов.

Во время эфира уже было очевидно, что демократы получат контроль над Палатой представителей. Позже они также получили контроль над Сенатом. Киммел назвал это началом красной свадьбы и завершил монолог шуткой о Трампе как об одновременно хромой утке и оранжевой курице.

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