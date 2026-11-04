Джиммі Кіммелл назвав успіх демократів синім цунамі — Rolling Stone

Американський ведучий Джиммі Кіммелл у програмі Jimmy Kimmel Live відреагував на проміжні вибори у США, назвавши успіх демократів синім цунамі. На час виходу епізоду оголосили ще не всі результати, однак ведучий уже вважав, що демократи здобули переконливу перемогу.

Жарти про результати виборів

Як повідомляє Rolling Stone, Кіммелл послався на одну з гарвардських моделей, за якою шанси Республіканської партії зберегти контроль над Палатою представників оцінювали приблизно у 5%. Він пожартував, що таку ймовірність можна було просто назвати відсотком, а не порівнювати з випадінням числа 20 на 20-гранному кубику.

Ведучий також пожартував про кількість місць, які здобули демократи, згадавши віцепрезидента Джей Ді Венса. За словами Кіммелла, Дональд Трамп, за повідомленнями, сердився та лаявся, коли надходили результати голосування.

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Заяви Трампа та контроль над Конгресом

Кіммелл показав фрагмент, у якому Трамп заявив, що має 99% схвалення в Ізраїлі та міг би переїхати туди й стати прем’єр-міністром. Ведучий висміяв цю заяву, припустивши, що Трамп міг очікувати несприятливого для себе результату виборів.

Під час ефіру вже було очевидно, що демократи отримають контроль над Палатою представників. Пізніше вони також отримали контроль над Сенатом. Кіммелл назвав це початком червоного весілля та завершив монолог жартом про Трампа як про кульгаву качку й помаранчеву курку водночас.

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