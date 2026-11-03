Південнокорейський гурт Big Bang став першим K-pop гуртом, який провів сольний концерт на стадіоні Accor у Сіднеї, Австралія. Як повідомляє Korea Herald з посиланням на агентство колективу, виступ став першим випадком, коли K-pop гурт очолив концертну програму на цій арені.

Повернення до Сіднея

Концерт відбувся в суботу в межах світового туру «XX : Cosmos». Це був перший окремий виступ Big Bang у Сіднеї за 11 років: попередній сольний концерт гурту в місті пройшов у жовтні 2015 року в межах туру «Made».

Accor Stadium є найбільшим стадіоном Сіднея та одним із найбільших в Австралії. Раніше на цьому майданчику виступали Тейлор Свіфт і Coldplay.

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Big Bang відкрили шоу піснями «Fantastic Baby», «Hands Up» і «Tonight». До сет-листа також увійшли «Loser», «Haru Haru», «Lies» та «Bang Bang Bang». Під час концерту прозвучали сольні номери учасників і нова композиція «BiiiG».

Наступні концерти

Виступ супроводжували аранжування з живим гуртом, танцюристи, спецефекти та феєрверки. Зі сцени Big Bang подякували фанатам, яких називають V.I.P., за підтримку з нагоди 20-ї річниці гурту.

Після Сіднея колектив має виступити в Бангкоку 7 та 8 листопада. Далі тур продовжиться концертами в Гонконгу, а також в Осаці, Нагої, Токіо й Фукуоці в Японії. У січні та лютому заплановані виступи в Куала-Лумпурі, Джакарті, Манілі та на Тайвані.

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