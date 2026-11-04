Зірка серіалу Спіймати Кайдаша Григорій Бакланов травмувався під час вистави

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Український актор Григорій Бакланов отримав серйозну травму просто на сцені під час вистави «Місто». Артист також відомий за роллю в серіалі «Спіймати Кайдаша» та участю в новому фільмі «Довженко».

2 листопада Григорій був на гастролях у Львові. Він грав у Львівському театрі опери та балету. Бакланов демонстрував танець на сцені, але в один момент різко впав та схопився за коліно.

Як згодом виявилося, в артиста вискочило коліно. Тому Григорій довелося звернутися до лікарів за допомогою. Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» показав кадри, як виходив з травмпункту і шкутильгав. За словами Бакланова, лікарі порадили йому відпочити.

Ба більше, актор пожартував, звернувшись до прихильників та подякувавши, що вони знімають його в сторіс під час вистави, адже медики змогли побачити, що ж саме з ним сталося.

«От щиро дякую, коли робите сторіс. Зараз лікар завдяки вам передивився «Місто». І зміг точно сказати, що робити. Відпочити», — зазначив Григорій.

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