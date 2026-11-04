Grygory Baklanow, gwiazda serialu „Złapać Kajdasza”, doznał kontuzji podczas przedstawienia

Ukraiński aktor Grigorij Baklanow doznał poważnej kontuzji na scenie podczas przedstawienia „Miasto”. Artysta znany jest również z roli w serialu „Złapać Kaidasza” oraz z udziału w nowym filmie „Dovżenko”.

2 listopada Grigorij był na trasie koncertowej we Lwowie. Występował we Lwowskim Teatrze Opery i Baletu. Baklanow prezentował taniec na scenie, ale w pewnym momencie gwałtownie upadł i chwycił się za kolano.

Jak się później okazało, artysta zwichnął kolano. Dlatego Grigorij musiał zwrócić się o pomoc do lekarzy. Gwiazda serialu „Złapać Kaidasza” opublikowała nagranie, na którym widać, jak wychodzi z punktu pomocy doraźnej i kuleje. Według słów Baklanowa lekarze zalecili mu odpoczynek.

Co więcej, aktor zażartował, zwracając się do fanów i dziękując im za to, że filmują go w relacjach podczas przedstawienia, ponieważ dzięki temu lekarze mogli zobaczyć, co dokładnie mu się stało.

„Serdecznie dziękuję za publikowanie relacji. Dzięki wam lekarz obejrzał teraz serial »Miasto«. I mógł dokładnie powiedzieć, co mam robić. Odpocząć” – zaznaczył Grigorij.

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