W Kalifornii w USA aktorka Cynthia Erivo zagra Afeni Shakur — matkę rapera Tupaca Shakura — w nadchodzącym filmie biograficznym Universal Pictures o Snoop Doggu. O jej udziale w projekcie informuje Rolling Stone.

Afeni Shakur była byłą członkinią Czarnych Panter i aktywistką polityczną. Poświęcono jej kilka utworów jej syna, w tym singiel Dear Mama z 1995 roku. Rok po wydaniu piosenki Tupac Shakur został postrzelony w Las Vegas, a tydzień później zmarł. Rok po śmierci syna Afeni Shakur założyła fundację Tupac Amaru Shakur Foundation i zarządzała spuścizną rapera. Zmarła w 2016 roku w wieku 69 lat.

Obsada

Główną rolę Snoop Dogga zagra Jonathan Daviss, znany z serialu Outer Banks. Kamron Jones wcieli się w Tupaca Shakura. W filmie wystąpią również Myles Bullock jako Dr. Dre, Trae Hale jako Suge Knight, Lauren London jako matka Snoop Dogga, Beverly Tate, oraz Layla DeLeon Hayes jako jego żona Shante.

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Muzyk SwayvoTwain, którego prawdziwe imię to Michael D’Angelo Archer II, wcieli się w The Notorious B.I.G. Do obsady dołączyli również Algee Smith, Olly Sholotan, Kory Champagne i Jonica Booth.

Produkcja w Kalifornii

Reżyserem filmu jest Craig Brewer. Produkcja trwa w Kalifornii. Wśród producentów są Snoop Dogg, prezeska Death Row Pictures Sara Ramaker, a także Allan Mandelbaum i Brian Grazer z Imagine Entertainment. Premiera filmu w kinach jest oczekiwana w sierpniu 2027 roku.

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