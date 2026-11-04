Książę William wraz z synem George’em kibicował Aston Villi w meczu z Barceloną

Książę Walii William wraz z synem George’em przyjechał do Barcelony, aby kibicować swojej ulubionej drużynie piłkarskiej „Aston Villa”. Odwiedzili oni wyjazdowy mecz angielskiej drużyny przeciwko „Barcelonie” w Lidze Mistrzów.

Księcia Williama zauważono na stadionie Camp Nou wraz ze starszym synem, George'em, który w tym roku rozpoczął naukę w Eton College. Obaj z uwagą obserwowali mecz z trybun. Ponadto przed meczem William spotkał się z prezesem FC Barcelona, Joanem Laportą. Ich wspólne zdjęcie pojawiło się na oficjalnym profilu klubu na Instagramie.

„FC Barcelona ma zaszczyt powitać Jego Królewską Wysokość księcia Walii oraz Jego Królewską Wysokość księcia George’a na stadionie Camp Nou. Dziękujemy za dołączenie do nas w ten wyjątkowy wieczór Ligi Mistrzów, w którym bierze udział wasza ulubiona Aston Villa” – czytamy w podpisie pod zdjęciem.

Warto zauważyć, że książę jest zagorzałym kibicem Aston Villi już od dzieciństwa. Odwiedza mecze drużyny, gdy pozwala mu na to harmonogram, a w ostatnich latach nawet specjalnie jeździł na mecze drużyny w Europie.

Źródło: FC Barcelona

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