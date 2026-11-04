W Londynie w Wielkiej Brytanii zwolennicy praw osób transpłciowych przeprowadzili protest podczas otwarcia nowego sklepu Harry Potter przy Oxford Street. Demonstranci zebrali się 4 listopada, gdy wielopiętrowy sklep o powierzchni ponad 20 tys. stóp kwadratowych przyciągnął znaczną liczbę kupujących, informuje Rolling Stone.

Hasła protestujących

Uczestnicy akcji trzymali plakaty wzywające do ochrony życia osób transpłciowych i zaprzestania finansowania wymazywania ich tożsamości. Ich zarzuty dotyczyły nie asortymentu sklepu, lecz stanowiska Joanne Rowling, autorki serii o Harrym Potterze, wobec osób transpłciowych.

Rolling Stone pisze, że Rowling pozytywnie wypowiadała się o orzeczeniach, zgodnie z którymi transpłciowe kobiety nie powinny być uznawane za kobiety na mocy brytyjskiej ustawy o równości. Według magazynu orzeczenia te stały się możliwe dzięki kampanii For Women Scotland, na którą pisarka przekazała 70 tys. funtów szterlingów w 2024 roku.

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Wypowiedź uczestnika akcji

Transpłciowy aktywista o imieniu West powiedział Variety, że dla osób transpłciowych ważne było, aby być obecnymi przy flagowym sklepie i wyrazić swoje stanowisko. Według niego wpływ Rowling na prawa osób transpłciowych jest znaczący, a odwiedzający sklep mogą nie być tego świadomi.

W proteście wzięło udział prawie dwa tuziny osób, które liczebnie ustępowały kupującym. West stwierdził również, że u szczytu popularności franczyzy zbliżenie się do sklepu byłoby niemożliwe, i wyraził opinię, że Harry Potter traci popularność.

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