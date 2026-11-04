В Лондоне, Великобритания, сторонники прав трансгендерных людей провели протест у открытия нового магазина Harry Potter на Оксфорд-стрит. Демонстранты собрались 4 ноября, когда многоэтажный магазин площадью более 20 тысяч квадратных футов привлек значительное число покупателей, сообщает Rolling Stone.

Лозунги протестующих

Участники акции держали плакаты с призывами защищать жизни трансгендерных людей и прекратить финансировать стирание их идентичности. Их претензии касались не ассортимента магазина, а позиции Джоан Роулинг, автора серии о Гарри Поттере, в отношении трансгендерных людей.

Rolling Stone пишет, что Роулинг положительно отзывалась о решениях, согласно которым трансгендерных женщин не следует признавать женщинами в соответствии с британским Законом о равенстве. По данным издания, эти решения стали возможны благодаря кампании For Women Scotland, которой писательница пожертвовала 70 тысяч фунтов стерлингов в 2024 году.

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Заявление участника акции

Трансгендерный активист по имени Вест сказал Variety, что для трансгендерных людей важно присутствовать у флагманского магазина и выразить свою позицию. По его словам, влияние Роулинг на права трансгендерных людей значительно, а посетители магазина могут этого не осознавать.

В протесте участвовали почти два десятка человек, которых по численности превосходили покупатели. Вест также заявил, что на пике популярности франшизы приблизиться к магазину было бы невозможно, и выразил мнение, что Harry Potter теряет популярность.

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