В декабре на платформе Apple TV ожидается премьера документального сериала из четырёх эпизодов о Джастине Тимберлейке. В нём певец поделится подробностями своей жизни и прокомментирует события, которые в своё время привлекли значительное внимание общественности.

По информации одного из источников издания, в проекте также появится Джанет Джексон. Она расскажет о скандальном инциденте с костюмом во время их совместного выступления на Суперкубке в 2004 году. Ещё один источник сообщает, что Тимберлейк прокомментирует некоторые недавние заявления своей бывшей девушки Бритни Спирс.

Режиссером документального сериала стал Фишер Стивенс.

Тимберлейк сотрудничает с Apple TV ещё с 2021 года, когда сыграл главную роль в оригинальном фильме платформы «Палмер».

Новость о документальном сериале появилась в период, когда Тимберлейк почти не появляется на публике. В прошлом месяце он выступил в качестве приглашенного артиста на концерте Jay-Z в Париже, однако в целом оставался вне внимания общественности после завершения своего мирового тура «Forget Tomorrow».

Гастроли были посвящены его последнему альбому «Everything I Thought It Was», который вышел в марте 2024 года.

В июле 2025 года певец сообщил, что у него диагностировали болезнь Лайма, которая повлияла на некоторые его выступления во время тура.

Поклонники замечали, что во время международной части гастролей Тимберлейк выглядел вялым и менее энергичным, чем обычно. Сам артист предположил, что это было связано с поражением нервной системы и усталостью, вызванными болезнью Лайма.

«Я боролся с некоторыми проблемами со здоровьем, и у меня диагностировали болезнь Лайма. Я рассказываю об этом не для того, чтобы вы меня жалели, а чтобы объяснить, с чем мне приходилось сталкиваться за кулисами», — написал он.

«Если вы сами перенесли эту болезнь или знаете кого-то, кто с ней столкнулся, то понимаете: жизнь с ней может быть изнурительной как физически, так и психологически», — добавил певец.

Тур, завершившийся в июле 2025 года, также осложнило судебное дело Тимберлейка, связанное с вождением автомобиля в нетрезвом состоянии.

В июне 2024 года полиция остановила артиста в Саг-Харборе, штат Нью-Йорк, после того как он проехал мимо знака STOP без остановки и выехал за пределы своей полосы движения. Инцидент произошел незадолго до начала гастролей.

Источник: Variety.

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