В Лос-Анджелесе Кармен Джефферсон подала ответ на иск певца Стиви Уандера, который добивается ее выселения из трехкомнатного дома на Голливудских холмах. Джефферсон просит суд обязать Уандера провести ремонт в жилье. По данным Rolling Stone, в иске Уандера утверждается, что она проживала там без уплаты аренды с 1988 года.

Жалобы на состояние жилья

В поданном во вторник ответе в суд Джефферсон заявила о нарушении гарантии пригодности жилья для проживания. По ее словам, в доме имеются влажные или протекающие потолки и стены, отверстия в стенах, полу и ковровом покрытии, поврежденные оконные сетки и сантехника, а также сырость и плесень.

Она просит суд обязать Уандера оплатить расходы на адвоката, провести ремонт и снизить ежемесячную арендную плату до «разумной арендной стоимости» до устранения недостатков. Джефферсон также утверждает, что платила аренду и/или предоставляла услуги либо иную неденежную компенсацию в обмен на право проживать в доме.

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Иск о выселении

В иске Уандера, поданном 22 октября, указано, что стороны якобы устно договорились о бесплатном проживании Джефферсон в доме почти 40 лет. Когда представителям певца понадобилось осмотреть жилье для продления страхования недвижимости, они трижды пытались попасть туда в июле, но Джефферсон, как утверждает истец, не позволила им войти.

В своем ответе Джефферсон также оспаривает право Уандера требовать ее выселения, утверждая, что он не является собственником недвижимости и поэтому не имеет оснований для такого иска. Адвокат Уандера не предоставил комментарий Rolling Stone по состоянию на среду.

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