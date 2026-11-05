W Los Angeles Carmen Jefferson złożyła odpowiedź na pozew piosenkarza Steviego Wondera, który domaga się jej eksmisji z trzypokojowego domu na wzgórzach Hollywood. Jefferson prosi sąd o nakazanie Wonderowi przeprowadzenia remontu w nieruchomości. Według Rolling Stone, w pozwie Wondera stwierdzono, że mieszkała tam bez płacenia czynszu od 1988 roku.

Skargi na stan nieruchomości

W odpowiedzi sądowej złożonej we wtorek Jefferson zarzuciła naruszenie gwarancji przydatności lokalu do zamieszkania. Twierdzi, że w domu są wilgotne lub przeciekające sufity i ściany, otwory w ścianach, podłodze i wykładzinie, uszkodzone siatki w oknach i instalacja hydrauliczna, a także wilgoć i pleśń.

Prosi sąd o nakazanie Wonderowi pokrycia kosztów jej prawnika, przeprowadzenia remontu oraz obniżenia miesięcznego czynszu do „rozsądnej wartości czynszu” do czasu usunięcia usterek. Jefferson twierdzi również, że płaciła czynsz i/lub świadczyła usługi albo inne niemajątkowe świadczenia w zamian za prawo do mieszkania w domu.

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Pozew o eksmisję

W pozwie Wondera, złożonym 22 października, wskazano, że strony rzekomo zawarły ustną umowę, na mocy której Jefferson mogła mieszkać w domu bez opłat przez niemal 40 lat. Gdy przedstawiciele piosenkarza musieli obejrzeć nieruchomość w celu odnowienia ubezpieczenia, trzykrotnie próbowali dostać się do niej w lipcu, lecz Jefferson, według twierdzeń powoda, nie pozwoliła im wejść.

W odpowiedzi Jefferson kwestionuje również prawo Wondera do domagania się jej eksmisji, twierdząc, że nie jest on właścicielem nieruchomości, a zatem nie ma podstaw do wniesienia takiego pozwu. Adwokat Wondera nie udzielił komentarza Rolling Stone według stanu na środę.

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