Принц Уильям с сыном Джорджем болел за «Астон Виллу» в матче против «Барселоны»

Принц Уэльский Уильям вместе с сыном Джорджем приехал в Барселону, чтобы поддержать любимый футбольный клуб «Астон Вилла». Они посетили выездной матч английской команды против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Принца Уильяма заметили на стадионе «Камп Ноу» вместе со старшим сыном Джорджем, который в этом году начал обучение в Итонском колледже. Они внимательно наблюдали за матчем с трибун. Кроме того, Уильям перед матчем встретился с президентом ФК «Барселона» Жуаном Лапортой. Их совместное фото появилось на официальной странице клуба в Instagram.

«ФК «Барселона» имеет честь приветствовать Его Королевское Высочество принца Уэльского и Его Королевское Высочество принца Джорджа на стадионе «Камп Ноу». Спасибо, что присоединились к нам в этот особенный вечер Лиги чемпионов, в котором участвует ваша любимая «Астон Вилла», — говорится в подписи к фото.

Отметим, что принц является преданным болельщиком «Астон Виллы» ещё с детства. Он посещает матчи команды, когда его график это позволяет, а в последние годы даже специально ездил на игры команды в Европе.

Источник: ФК «Барселона»

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