Звезда сериала «Поймать Кайдаша» Григорий Бакланов получил травму во время спектакля

Украинский актёр Григорий Бакланов получил серьёзную травму прямо на сцене во время спектакля «Город». Актёр также известен по роли в сериале «Поймать Кайдаша» и участию в новом фильме «Довженко».

2 ноября Григорий был на гастролях во Львове. Он выступал во Львовском театре оперы и балета. Бакланов исполнял танец на сцене, но в один момент резко упал и схватился за колено.

Как впоследствии выяснилось, у артиста выскочило колено. Поэтому Григорию пришлось обратиться к врачам за помощью. Звезда сериала «Поймать Кайдаша» показал кадры, как выходил из травмпункта и хромал. По словам Бакланова, врачи посоветовали ему отдохнуть.

Более того, актер пошутил, обратившись к поклонникам и поблагодарив их за то, что они снимают его в сторис во время спектакля, ведь благодаря этому медики смогли понять, что именно с ним произошло.

«Вот за что искренне благодарю, когда вы делаете сторис. Сейчас врач благодаря вам пересмотрел «Город». И смог точно сказать, что делать. Отдохнуть», — отметил Григорий.

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