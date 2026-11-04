贾斯汀·汀布莱克将在新剧中揭露与布兰妮·斯皮尔斯和珍妮特·杰克逊相关丑闻的内幕

预计12月，Apple TV平台将首播一部共四集的关于贾斯汀·汀布莱克的纪录片系列。在这部纪录片中，这位歌手将分享自己生活的细节，并就那些曾引起公众广泛关注的事件发表评论。

据该媒体的一位消息人士透露，珍妮特·杰克逊也将出现在该节目中。她将讲述2004年两人在超级碗联合演出时发生的服装风波。 另有消息人士透露，汀布莱克将就其前女友布兰妮·斯皮尔斯近期的一些言论发表评论。

该纪录片系列的导演是菲舍尔·史蒂文斯。

汀布莱克自2021年起便与Apple TV展开合作，当时他主演了该平台的原创电影《帕尔默》。

关于这部纪录片系列的消息传出之际，汀布莱克几乎不再公开露面。 上个月，他作为特邀嘉宾在Jay-Z的巴黎演唱会上登台，但在结束“Forget Tomorrow”世界巡演后，总体上一直远离公众视线。

此次巡演是为了宣传他于2024年3月发行的最新专辑《Everything I Thought It Was》。

2025年7月，这位歌手透露自己被诊断出患有莱姆病，这影响了他在巡演期间的部分演出。

粉丝们注意到，在国际巡演期间，汀布莱克看起来有些无精打采，比平时缺乏活力。这位艺人本人推测，这与莱姆病导致的神经系统受损和疲劳有关。

“我一直在与某些健康问题作斗争，并被确诊患有莱姆病。我之所以透露这一点，并非为了博取同情，而是想解释我在幕后所经历的一切，”他在帖文中写道。

“如果你自己曾患过这种病，或者认识患过这种病的人，你就会明白：与这种病共存，无论在身体上还是心理上都可能令人筋疲力尽，”这位歌手补充道。

这场于2025年7月结束的巡演，还因汀布莱克涉及酒后驾车的诉讼案而变得更加复杂。

2024年6月，这位艺人在纽约州萨格港因未在“STOP”标志前停车并驶出车道，被警方拦下。 该事件发生在巡演开始前不久。

来源：《Variety》。

值得一提的是，这位美国当红歌手此前曾因酒后驾车被捕。

因一名女粉丝身体不适，汀布莱克中断了演唱会。

贾斯汀·汀布莱克被指控背叛前女友。

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