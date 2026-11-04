在美国，说唱歌手妮琪·米娜的前律师再次请求洛杉矶县高等法院作出缺席判决，向她追讨295,605美元。据《滚石》报道，律师事务所Gordon Recs Scully Mansukhani表示，这名艺人未支付账单；索赔金额包括法律服务费、费用和利息。

有关未付账单的诉讼

该律所曾在一起版权侵权案件中代理米娜。该诉讼称，她的歌曲I Lied直接复制了朱利叶斯·约翰逊作品onmysleeve的器乐部分和节拍。该案以私下和解协议结束并结案。

律师于3月提起追讨律师费的诉讼。该律所称，在文件送达后，米娜没有作出回应。30天期限届满后，该律所再次提出申请，要求缺席追讨295,605美元。该案听证会定于11月16日举行。

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现身投票站

同一天，米娜到访了新罕布什尔州德里的一个投票站。据NBC10Boston报道，她在警方陪同下抵达，并在共和党人安东尼·迪洛伦佐的竞选标牌旁合影；迪洛伦佐获得了总统唐纳德·特朗普的支持。迪洛伦佐在国会选举中败给了民主党人斯蒂芬妮·沙欣。

此前，这位说唱歌手曾出现在特朗普于密歇根州举行的集会上，并与他一同乘坐空军一号飞行。米娜的代表没有及时回应《滚石》就法院要求提出的问询。

这并非首起与其债务义务有关的案件。今年1月，米娜根据一项缺席判决向一名保安支付了50万美元。该保安指控她的丈夫肯尼斯·佩蒂于2019年在德国一场演唱会后台对其实施袭击。付款后，避免了其位于洛杉矶、估值2,000万美元的庄园被强制出售。

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