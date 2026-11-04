吉米·坎摩尔称民主党的成功为“蓝色海啸”——《滚石》

美国主持人吉米·坎摩尔在节目《Jimmy Kimmel Live》中对美国中期选举作出回应，称民主党的成功为“蓝色海啸”。该集播出时，并非所有结果都已公布，但这位主持人已认为民主党取得了令人信服的胜利。

关于选举结果的玩笑

据《滚石》报道，坎摩尔援引了哈佛大学的一项模型，根据该模型，共和党维持对众议院控制权的概率估计约为5%。他开玩笑说，这种概率本可以直接称为百分比，而不是比作在20面骰子上掷出20点。

这位主持人还拿民主党获得的席位数量开玩笑，并提到了副总统J.D. 万斯。坎摩尔表示，据报道，随着投票结果陆续传来，唐纳德·特朗普感到愤怒并骂了人。

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特朗普的声明与对国会的控制

坎摩尔播放了一段片段，特朗普在其中表示，他在以色列的支持率为99%，可以搬到那里并成为总理。这位主持人嘲笑了这一说法，暗示特朗普可能预料到了对自己不利的选举结果。

节目播出时，民主党将获得众议院控制权已十分明显。后来，他们也获得了参议院控制权。坎摩尔称这是“血色婚礼”的开始，并以一个玩笑结束独白，称特朗普同时是一只跛脚鸭和一只橙色鸡。

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