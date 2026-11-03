在以色列雷伊姆，英国歌手Boy George将于11月7日在特拉维夫举行演唱会，1500张门票被提供给Nova音乐节袭击事件的幸存者及其家属。据《耶路撒冷邮报》报道，这场演出将献给Nova社群，DJ奥费尔·尼西姆将担任特别嘉宾。

参观Nova纪念地

Boy George参观了雷伊姆Nova音乐节大规模杀戮现场，并参加了一场新闻发布会。这位歌手表示，此行令他深受触动，尤其是在与袭击幸存者会面以及参观伦敦一场 посвященной该音乐节的展览之后。

2023年10月7日，Nova音乐节上有超过360人遇难，另有数十人被劫持为人质。新闻发布会由奥梅尔·谢姆·托夫主持；据该报报道，他在音乐节上被哈马斯绑架，并被囚禁了505天。

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谢姆·托夫感谢这位音乐家来到以色列，并支持以色列和犹太人民。Nova袭击事件幸存者奥菲尔·阿米尔也出席了新闻发布会。

歌曲《We Will Dance Again》

Boy George计划在特拉维夫举行的两场演唱会上演唱最近发行的歌曲《We Will Dance Again》。这句话成为Nova音乐节袭击事件幸存者的口号。歌手表示，这首作品在一定程度上是他对其他音乐家发表反以色列言论的回应。

演唱会和新闻发布会由世界犹太人大会以色列分部主席西尔万·亚当斯组织。他指出，幸存者及其家属的门票是与耶路撒冷宽容博物馆合作提供的。Tribe of Nova基金会和以色列外交部也为此次访问和演唱会提供了支持。

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