W Re'im w Izraelu 1500 biletów na koncert brytyjskiego piosenkarza Boy George'a, który odbędzie się 7 listopada w Tel Awiwie, przekazano osobom, które przeżyły atak na festiwal muzyczny Nova, oraz ich rodzinom. Jak podaje Jerusalem Post, występ będzie poświęcony społeczności Nova, a gościem specjalnym będzie DJ Ofer Nissim.

Wizyta w miejscu pamięci Nova

Boy George odwiedził miejsce masowego zabójstwa podczas festiwalu Nova w Re'im i wziął udział w konferencji prasowej. Piosenkarz oświadczył, że podróż głęboko go poruszyła, zwłaszcza po spotkaniach z osobami, które przeżyły atak, oraz po odwiedzeniu londyńskiej wystawy poświęconej festiwalowi.

Podczas festiwalu Nova 7 października 2023 roku zginęło ponad 360 osób, a kolejne dziesiątki zostały wzięte jako zakładnicy. Konferencję prasową prowadził Omer Shem Tov, którego, według publikacji, Hamas uprowadził z festiwalu i który spędził 505 dni w niewoli.

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Shem Tov podziękował muzykowi za przyjazd do Izraela oraz wsparcie dla Izraela i narodu żydowskiego. Na konferencji prasowej obecny był także Ofir Amir, który przeżył atak na festiwalu Nova.

Piosenka We Will Dance Again

Podczas dwóch koncertów w Tel Awiwie Boy George planuje wykonać niedawno wydaną piosenkę We Will Dance Again. To wyrażenie stało się hasłem osób, które przeżyły atak na festiwal Nova. Według piosenkarza utwór był częściowo jego reakcją na antyizraelskie wypowiedzi innych muzyków.

Organizacją koncertów i konferencji prasowej zajmował się Sylvan Adams, prezes izraelskiego oddziału Światowego Kongresu Żydów. Zaznaczył, że bilety dla osób, które przeżyły atak, i ich rodzin przekazano we współpracy z Muzeum Tolerancji w Jerozolimie. Wizytę i koncerty wsparły również Fundacja Tribe of Nova oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela.

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