Kate Middleton i książę William opublikowali wyjątkowe jesienne zdjęcia
Książę William i księżna Kate Middleton podzielili się zestawieniem najciekawszych chwil z pierwszych dwóch miesięcy jesieni. Para opublikowała zdjęcia z oficjalnych wydarzeń, publicznych wystąpień oraz rodzinnego wypoczynku.
Jesienną retrospektywę opublikowali na swoim oficjalnym profilu na Instagramie. Wśród zdjęć znajdują się ujęcia z wieczoru galowego, a także ze spotkania z hollywoodzkim aktorem Tomem Cruisem.
„Jesienna retrospektywa. Dziękujemy wszystkim, którzy w niej uczestniczyli!” – podpisali zdjęcia książę William i Kate Middleton.
Na zdjęciach para wspólnie uczestniczy w londyńskiej premierze filmu „Digger” z Tomem Cruisem w roli głównej. Na czerwonym dywanie para spotkała się z wieloma celebrytami, w tym z Davidem Beckhamem.
W retrospektywie znalazło się również zdjęcie z wieczoru galowego zorganizowanego z okazji wizyty sułtana Omanu.
Wśród zdjęć znajduje się również moment nadania tytułu rycerskiego, którego dokonuje książę William. Na jednym ze zdjęć księżna Kate gra w hokeja na trawie.
„Jak wspaniały sezon macie za sobą, nie mogę się doczekać królewskiej zimy”, „Jak pięknie!”, „Cudowna rodzina” – piszą komentujący pod postem.
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