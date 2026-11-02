Kate Middleton i książę William opublikowali wyjątkowe jesienne zdjęcia

Książę William i księżna Kate Middleton podzielili się zestawieniem najciekawszych chwil z pierwszych dwóch miesięcy jesieni. Para opublikowała zdjęcia z oficjalnych wydarzeń, publicznych wystąpień oraz rodzinnego wypoczynku.

Jesienną retrospektywę opublikowali na swoim oficjalnym profilu na Instagramie. Wśród zdjęć znajdują się ujęcia z wieczoru galowego, a także ze spotkania z hollywoodzkim aktorem Tomem Cruisem.

„Jesienna retrospektywa. Dziękujemy wszystkim, którzy w niej uczestniczyli!” – podpisali zdjęcia książę William i Kate Middleton.

Na zdjęciach para wspólnie uczestniczy w londyńskiej premierze filmu „Digger” z Tomem Cruisem w roli głównej. Na czerwonym dywanie para spotkała się z wieloma celebrytami, w tym z Davidem Beckhamem.

W retrospektywie znalazło się również zdjęcie z wieczoru galowego zorganizowanego z okazji wizyty sułtana Omanu.

Wśród zdjęć znajduje się również moment nadania tytułu rycerskiego, którego dokonuje książę William. Na jednym ze zdjęć księżna Kate gra w hokeja na trawie.

„Jak wspaniały sezon macie za sobą, nie mogę się doczekać królewskiej zimy”, „Jak pięknie!”, „Cudowna rodzina” – piszą komentujący pod postem.

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