Megan Thee Stallion zachwyciła swoim kostiumem na Halloween

Amerykańska raperka Megan Thee Stallion pojawiła się na corocznej imprezie Hottieween w Las Vegas w imponującym kostiumie, nad którym pracowało 23 rzemieślników przez ponad 700 godzin. Stylizację w czarno-pomarańczowo-białej kolorystyce opracowali projektanci Cirque du Soleil specjalnie dla artystki.

Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem „Thee Circus is Coming”, a jej główną atrakcją był kostium inspirowany przedstawieniami Cirque du Soleil. Jak powiedział projektant Miodrag „Mio” Guberinić, zespół połączył elementy kultowych scenicznych stylizacji cyrkowych z fantazyjną estetyką charakterystyczną dla samej Megan Thee Stallion.

Do stworzenia stroju wykorzystano ponad 45 metrów tkaniny. Centralnym elementem była obszerna spódnica w kształcie dyni, ozdobiona twarzami błaznów. Składała się z 12 paneli o wysokości prawie 1,8 metra każdy. Do jej wykonania potrzeba było ponad 37 metrów kwadratowych specjalnie zadrukowanego i ręcznie malowanego materiału.

Na spódnicy umieszczono 13 trójwymiarowych elementów dekoracyjnych, wydrukowanych na drukarce 3D. Ponad 50 magnesów pozwalało na podzielenie konstrukcji na cztery części. Osobnym elementem był rękaw, stworzony ze 120 indywidualnie wykrojonych elementów.

Kostium przewidywał również możliwość transformacji w trakcie wieczoru: artystka mogła stopniowo zdejmować poszczególne części stroju, aby przejść od efektownego wejścia na imprezę do bardziej wygodnego stroju do tańca. Sama piosenkarka poprosiła projektantów, aby kostium był bardziej odważny i odsłaniał więcej skóry.

Dyrektor kreatywny Cirque du Soleil, Gabriel Dubé-Dupuy, opowiedział, że pierwszy projekt tak bardzo spodobał się Megan, że podczas przymiarki w Nowym Jorku od razu zaczęła robić sobie zdjęcia i nagrywać filmy.

Megan Thee Stallion zapoczątkowała obchody Hottieween w 2019 roku. Od tego czasu imprezy tematyczne odbywały się w Las Vegas, Los Angeles, Atlancie, Chicago oraz w jej rodzinnym Houston. Wcześniej artystka wcielała się między innymi w postacie z filmów „Alicja w Krainie Czarów” Tima Burtona, „Powstanie z piekła rodem” i „Gremliny 2”, a także w bohaterkę anime Mirko.

Część środków uzyskanych z tegorocznego Hottieween zostanie przekazana na rzecz fundacji charytatywnej Pete & Thomas Foundation, założonej przez piosenkarkę.

Źródło: CNN

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