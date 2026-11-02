W Korei Południowej stylistka Kim Na Ra, która w lipcu wygrała modowy konkurs tvN Kill It: Style Creator Showdown, ogłosiła zamiar poślubienia swojej partnerki tej samej płci. Para jest w związku od ośmiu lat.

Oświadczenie na Instagramie

Kim poinformowała o nadchodzącym ślubie na Instagramie. Stwierdziła, że zdecydowały się na małżeństwo po latach przeciwstawiania się normom społecznym i walki o swoje miejsce w kraju, który, jak powiedziała, prawnie nie uznaje ich miłości.

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Jak podaje Korea Herald, stylistka podkreśliła, że para nie potrzebuje pozwolenia, aby świętować swój związek, i nie zamierza czekać, aż świat się zmieni.

Życie na własnych zasadach

Kim zaznaczyła, że ona i jej partnerka chcą budować wspólne życie na własny sposób, bez względu na opinię innych. Wyraziła również nadzieję, że ich historia doda pewności innym parom LGBTQ+, które planują wspólną przyszłość.

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