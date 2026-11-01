Zespół My Chemical Romance znalazł się na szczycie listy Billboard 200 dzięki jubileuszowej deluxe reedycji albumu The Black Parade. To pierwszy album grupy, który zajął pierwsze miejsce na liście w ciągu niemal 25 lat jej istnienia, podaje Rolling Stone.

78 tys. jednostek ekwiwalentnych

Jubileuszowe wydanie The Black Parade (20th Anniversary Deluxe Edition) sprzedało się w nakładzie 78 tys. ekwiwalentnych jednostek albumowych. Wynik ten obejmował rezultaty ponad 20 formatów i wariantów wydania. Magazyn zaznacza, że fizyczna sprzedaż pomogła albumowi wspiąć się na szczyt Billboard 200.

Historia albumu

The Black Parade ukazał się w 2006 roku jako trzeci album My Chemical Romance. Płyta, pomyślana jako rock-opera, przyniosła zespołowi przebój Welcome to the Black Parade, który znalazł się w pierwszej dziesiątce. Podczas pierwotnego wydania album zadebiutował na drugim miejscu listy albumów.

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Pełną jubileuszową reedycję zespół wydał 23 października. W piątek My Chemical Romance po raz pierwszy znaleźli się także na szczycie oficjalnej brytyjskiej listy albumów.

Wyprzedzili Olivię Rodrigo

Na liście Billboard 200 reedycja The Black Parade wyprzedziła album Olivii Rodrigo You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Po wstępnych prognozach, według których My Chemical Romance mieli przewagę około tysiąca sprzedaży, Rodrigo opublikowała fragment występu zespołu na nowojorskim stadionie Citi Field, który odwiedziła wcześniej w tym roku.

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