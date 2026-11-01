My Chemical Romance凭借专辑《The Black Parade》的周年豪华再版登顶Billboard 200榜单。据《滚石》报道，这是该乐队在近25年的发展历程中首张登顶该榜单的专辑。

7.8万张等价专辑单位

《The Black Parade》周年版（20th Anniversary Deluxe Edition）售出7.8万张等价专辑单位。这一数字涵盖了超过20种发行格式和版本的成绩。该媒体指出，实体销量帮助这张专辑登上Billboard 200榜首。

专辑历史

《The Black Parade》于2006年发行，是My Chemical Romance的第三张专辑。这张被构思为摇滚歌剧的唱片为乐队带来了进入前十的热门单曲《Welcome to the Black Parade》。在最初发行时，该专辑在专辑榜上首周排名第二。

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乐队于10月23日发行了完整的周年再版。周五，My Chemical Romance还首次登顶英国官方专辑榜。

超过奥利维娅·罗德里戈

在Billboard 200榜上，《The Black Parade》再版超过了奥利维娅·罗德里戈的专辑《You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love》。在中期预测显示My Chemical Romance领先约1000张销量后，罗德里戈发布了一段该乐队在纽约花旗球场演出的片段，她今年早些时候曾到场观看这场演出。

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