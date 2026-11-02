梅根·蒂·斯塔利翁在万圣节的装扮令人惊艳

美国说唱歌手梅根·蒂·斯塔利昂（Megan Thee Stallion）身着一套由23位工匠耗时700多小时精心打造的巨型服装，现身拉斯维加斯年度“Hottieween”庆典。 这套以黑、橙、白三色为主的造型由太阳马戏团（Cirque du Soleil）的设计师专为这位艺人量身打造。

今年的派对主题定为“Thee Circus is Coming”，其最大亮点便是这套受太阳马戏团演出启发的华服。 据设计师米奥德拉格·“米奥”·古贝里尼奇介绍，设计团队将马戏团标志性的舞台形象元素与梅根·蒂·斯塔利昂本人特有的奇幻美学相融合。

这套礼服共使用了超过45米的布料。其核心元素是一条南瓜造型的蓬松裙摆，上面装饰着小丑的面孔。裙摆由12块面板组成，每块高度近1.8米。 其制作耗费了超过37平方米的特制印花及手工彩绘面料。

裙身上布置了13个由3D打印机打印而成的立体装饰元素。 超过50块磁铁使整个结构能够拆分为四个部分。袖子作为独立部件，由120个单独裁剪的部件组成。

这套服装还设计了在晚会期间可变换造型：歌手可以逐步脱下服装的各个部分，从派对上引人注目的亮相造型，转变为更适合跳舞的舒适造型。 歌手本人曾要求设计师将服装设计得更性感一些，露出更多肌肤。

太阳马戏团（Cirque du Soleil）创意总监加布里埃尔·杜贝-杜普伊透露，梅根对第一版样衣非常满意，以至于在纽约试装时，她立刻开始拍照并录制视频。

梅根·蒂·斯塔利翁于2019年首创了“Hottieween”庆典。此后，相关主题活动相继在拉斯维加斯、洛杉矶、亚特兰大、芝加哥以及她的家乡休斯顿举行。 此前，这位艺人曾化身蒂姆·伯顿执导的电影《爱丽丝梦游仙境》中的角色，以及《地狱复活》和《小魔怪2》中的角色，还曾扮演动漫女主角米尔科。

今年“Hottieween”活动所得的部分善款将捐赠给这位歌手创立的Pete & Thomas Foundation慈善基金会。

来源：CNN

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