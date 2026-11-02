Megan Thee Stallion поразила своим костюмом на Хэллоуин

Американская рэперша Megan Thee Stallion появилась на ежегодном празднике Hottieween в Лас-Вегасе в грандиозном костюме, над созданием которого 23 мастера трудились более 700 часов. Образ в черно-оранжево-белой гамме разработали дизайнеры Cirque du Soleil специально для артистки.

В этом году вечеринка прошла под названием «Thee Circus is Coming», а её главной изюминкой стал костюм, вдохновлённый представлениями Cirque du Soleil. По словам дизайнера Миодрага «Мио» Губеринича, команда соединила элементы культовых сценических образов цирка с фантазийной эстетикой, присущей самой Megan Thee Stallion.

Для создания наряда использовали более 45 метров ткани. Центральным элементом стала объёмная юбка в форме тыквы, украшенная лицами шутов. Она состояла из 12 панелей высотой почти 1,8 метра каждая. Для её изготовления потребовалось более 37 квадратных метров специально напечатанного и расписанного вручную материала.

На юбке разместили 13 объемных декоративных элементов, напечатанных на 3D-принтере. Более 50 магнитов позволяли разделять конструкцию на четыре части. Отдельной деталью стал рукав, созданный из 120 индивидуально выкроенных элементов.

Костюм также предусматривал возможность трансформации в течение вечера: артистка могла постепенно снимать отдельные части наряда, чтобы перейти от эффектного выхода на вечеринку к более удобному образу для танцев. Сама певица попросила дизайнеров сделать костюм более откровенным и открыть больше кожи.

Креативный директор Cirque du Soleil Габриэль Дюбе-Дюпюи рассказал, что первый макет настолько понравился Меган, что во время примерки в Нью-Йорке она сразу же начала фотографироваться и снимать себя на видео.

Megan Thee Stallion запустила празднование Hottieween в 2019 году. За это время тематические мероприятия проходили в Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе, Атланте, Чикаго и её родном Хьюстоне. Ранее артистка перевоплощалась, в частности, в персонажей фильмов «Алиса в Стране чудес» Тима Бёртона, «Восставший из ада» и «Гремлины 2», а также в аниме-героиню Мирко.

Часть средств, полученных от проведения Hottieween в этом году, будет направлена в благотворительный фонд Pete & Thomas Foundation, основанный певицей.

Источник: CNN

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