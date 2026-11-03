В Реиме, Израиль, 1500 билетов на концерт британского певца Boy George, который состоится 7 ноября в Тель-Авиве, предоставили пережившим нападение на музыкальный фестиваль Nova и их семьям. Как сообщает Jerusalem Post, выступление посвятят сообществу Nova, а специальным гостем станет диджей Офер Ниссим.

Посещение мемориала Nova

Boy George посетил место массового убийства на фестивале Nova в Реиме и принял участие в пресс-конференции. Певец заявил, что эта поездка глубоко его тронула, в частности после встреч с пережившими нападение и посещения лондонской выставки, посвященной фестивалю.

На фестивале Nova 7 октября 2023 года погибли более 360 человек, еще десятки были взяты в заложники. Ведущим пресс-конференции был Омер Шем Тов, которого, по данным издания, ХАМАС похитил с фестиваля и который провел в плену 505 дней.

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Шем Тов поблагодарил музыканта за приезд в Израиль и поддержку Израиля и еврейского народа. На пресс-конференции также присутствовал Офир Амир, переживший нападение на Nova.

Песня We Will Dance Again

Во время двух концертов в Тель-Авиве Boy George планирует исполнить недавно выпущенную песню We Will Dance Again. Эта фраза стала лозунгом тех, кто пережил нападение на фестиваль Nova. По словам певца, композиция отчасти стала его реакцией на антиизраильские высказывания других музыкантов.

Организацией концертов и пресс-конференции занимался президент израильского подразделения Всемирного еврейского конгресса Сильван Адамс. Он отметил, что билеты для переживших нападение и их семей предоставили в сотрудничестве с Музеем толерантности в Иерусалиме. Поддержку визиту и концертам также оказали Фонд Tribe of Nova и Министерство иностранных дел Израиля.

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