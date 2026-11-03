На концерт Boy George для спільноти Nova виділили 1500 квитків — Jerusalem Post

У Реїмі, Ізраїль, для тих, хто пережив напад на музичний фестиваль Nova, та їхніх родин надали 1500 квитків на концерт британського співака Boy George, який відбудеться 7 листопада в Тель-Авіві. Як повідомляє Jerusalem Post, виступ присвятять спільноті Nova, а спеціальним гостем стане діджей Офер Ніссім.

Візит до меморіалу Nova

Boy George відвідав місце масового вбивства на фестивалі Nova в Реїмі та взяв участь у пресконференції. Співак заявив, що його глибоко зворушила ця поїздка, зокрема після зустрічей із тими, хто пережив напад, і відвідання лондонської виставки, присвяченої фестивалю.

На фестивалі Nova 7 жовтня 2023 року загинули понад 360 людей, ще десятки були взяті в заручники. Ведучим пресконференції був Омер Шем Тов, якого, за даними видання, ХАМАС викрав із фестивалю і який провів у полоні 505 днів.

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Шем Тов подякував музиканту за приїзд до Ізраїлю та підтримку Ізраїлю і єврейського народу. На пресконференції також був присутній Офір Амір, який пережив напад на Nova.

Пісня We Will Dance Again

Під час двох концертів у Тель-Авіві Boy George планує виконати нещодавно випущену пісню We Will Dance Again. Ця фраза стала гаслом тих, хто пережив напад на фестиваль Nova. За словами співака, композиція частково стала його реакцією на антиизраїльські висловлювання інших музикантів.

Організацією концертів і пресконференції займався президент ізраїльського підрозділу Всесвітнього єврейського конгресу Сильван Адамс. Він зазначив, що квитки для тих, хто пережив напад, та їхніх родин надали у співпраці з Музеєм толерантності в Єрусалимі. Підтримку візиту та концертів також надали Фонд Tribe of Nova і Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

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