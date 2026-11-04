Актриса Кристина Эпплгейт сообщила, что врачи вновь проверяют возможные причины ее симптомов после того, как диагноз рассеянного склероза признали ошибочным. О новых обследованиях она рассказала в эпизоде подкаста MeSsy, который ведет вместе с Джейми-Линн Сиглер, сообщает Rolling Stone.

Новый этап обследований

По словам Эпплгейт, она вернулась к «началу» диагностики. Врачи постепенно проверяют возможные заболевания, симптомы которых могут напоминать рассеянный склероз. Актриса назвала среди них ревматоидный артрит, волчанку и болезнь Лайма.

По ее словам, обследования проводят поэтапно. У Эпплгейт по-прежнему есть симптомы, однако врачи пока не могут объяснить их причину.

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Поддержка сообщества

В разговоре с гостем подкаста Джеком Осборном, у которого также рассеянный склероз, актриса подчеркнула, что не прекратит поддерживать людей с этим заболеванием. «Я никогда не покину это сообщество. Мы нашли так много друзей на всю жизнь, и я очень забочусь обо всех, кого мы представляем и кого представляю я», — сказала она.

В прошлом месяце Эпплгейт назвала новость об ошибочном диагнозе шоком и сказала, что растеряна из-за отсутствия объяснения своего состояния. Через неделю она заявила, что и дальше будет выступать в защиту людей с рассеянным склерозом и считает себя частью этого сообщества.

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