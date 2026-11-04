Aktorka Christina Applegate poinformowała, że lekarze ponownie badają możliwe przyczyny jej objawów po tym, jak diagnozę stwardnienia rozsianego uznano za błędną. O nowych badaniach opowiedziała w odcinku podcastu MeSsy, który prowadzi wspólnie z Jamie-Lynn Sigler, informuje Rolling Stone.

Nowy etap badań

Jak powiedziała Applegate, wróciła do „początku” diagnostyki. Lekarze stopniowo sprawdzają możliwe choroby, których objawy mogą przypominać stwardnienie rozsiane. Aktorka wymieniła wśród nich reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń i boreliozę.

Jak zaznaczyła, badania są prowadzone etapami. Applegate nadal ma objawy, jednak lekarze obecnie nie mają wyjaśnienia ich przyczyny.

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Wsparcie społeczności

W rozmowie z gościem podcastu Jackiem Osbourne’em, który również ma stwardnienie rozsiane, aktorka podkreśliła, że nie przestanie wspierać osób z tą chorobą. „Nigdy nie opuszczę tej społeczności. Znaleźliśmy tak wielu przyjaciół na całe życie i bardzo dbam o wszystkich, których reprezentujemy i których reprezentuję ja” — powiedziała.

W ubiegłym miesiącu Applegate nazwała wiadomość o błędnej diagnozie szokiem i powiedziała, że jest zdezorientowana brakiem wyjaśnienia swojego stanu. Tydzień później oświadczyła, że nadal będzie działać na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym i uważa się za część tej społeczności.

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