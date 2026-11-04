W USA byli prawnicy raperki Nicki Minaj ponownie zwrócili się do Sądu Najwyższego Hrabstwa Los Angeles o wydanie wyroku zaocznego nakazującego jej zapłatę 295 605 dolarów. Jak podaje Rolling Stone, kancelaria Gordon Recs Scully Mansukhani twierdzi, że artystka nie opłaciła rachunku; dochodzona kwota obejmuje usługi prawne, opłaty i odsetki.

Pozew o niezapłacony rachunek

Kancelaria reprezentowała Minaj w sprawie o naruszenie praw autorskich. W tamtym pozwie twierdzono, że jej piosenka I Lied bezpośrednio odtwarza część instrumentalną i beat utworu onmysleeve Juliusa Johnsona. Sprawa zakończyła się prywatną ugodą i została zamknięta.

Prawnicy złożyli pozew o odzyskanie honorarium w marcu. Według kancelarii Minaj nie odpowiedziała po doręczeniu jej dokumentów. Po upływie 30-dniowego terminu kancelaria ponownie złożyła wniosek o zaoczne zasądzenie 295 605 dolarów. Rozprawę w tej sprawie wyznaczono na 16 listopada.

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Wizyta w lokalu wyborczym

Tego samego dnia Minaj odwiedziła lokal wyborczy w Derry w stanie New Hampshire. Według NBC10Boston przybyła tam w towarzystwie policji i zrobiła sobie zdjęcie obok plakatu wyborczego republikanina Anthony'ego DiLorenzo, którego popierał prezydent Donald Trump. DiLorenzo przegrał wybory do Kongresu z demokratką Stephanie Shaheen.

Wcześniej raperka pojawiła się na wiecu Trumpa w Michigan i leciała z nim na pokładzie Air Force One. Przedstawiciele Minaj nie odpowiedzieli niezwłocznie na zapytanie Rolling Stone dotyczące żądań sądowych.

Nie jest to pierwsza sprawa związana z jej zobowiązaniami finansowymi. W styczniu Minaj zapłaciła 500 tys. dolarów na podstawie wyroku zaocznego ochroniarzowi, który oskarżył jej męża, Kennetha Petty'ego, o napaść za kulisami koncertu w Niemczech w 2019 roku. Dzięki płatności udało się uniknąć przymusowej sprzedaży jej posiadłości w Los Angeles, wycenianej na 20 mln dolarów.

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