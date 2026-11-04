Колишні адвокати вимагають від реперки Нікі Мінаж $295 тисяч — Rolling Stone

У США колишні адвокати реперки Нікі Мінаж повторно попросили Вищий суд округу Лос-Анджелес винести заочне рішення про стягнення з неї 295 605 доларів. Як повідомляє Rolling Stone, юридична фірма Gordon Recs Scully Mansukhani заявляє, що артистка не сплатила рахунок; заявлена сума включає юридичні послуги, збори та відсотки.

Позов про несплачений рахунок

Фірма представляла Мінаж у справі про порушення авторських прав. У тому позові стверджувалося, що її пісня I Lied безпосередньо відтворює інструментальну частину та біт композиції onmysleeve Джуліуса Джонсона. Ту справу завершили приватною мировою угодою та закрили.

Позов про стягнення гонорару адвокати подали у березні. За словами фірми, Мінаж не відповіла на нього після вручення документів. Після спливу 30-денного строку фірма знову звернулася з клопотанням про заочне стягнення 295 605 доларів. Слухання у справі призначили на 16 листопада.

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Поява на виборчій дільниці

Того ж дня Мінаж відвідала виборчу дільницю в Деррі, штат Нью-Гемпшир. За даними NBC10Boston, вона прибула туди у супроводі поліції та сфотографувалася біля агітаційного плаката республіканця Ентоні ДіЛоренцо, якого підтримував президент Дональд Трамп. ДіЛоренцо програв вибори до Конгресу демократці Стефані Шагін.

Раніше реперка з'явилася на мітингу Трампа в Мічигані та разом із ним летіла на борту Air Force One. Представники Мінаж на запит Rolling Stone щодо судових вимог оперативно не відповіли.

Це не перша справа, пов’язана з її борговими зобов’язаннями. У січні Мінаж виплатила 500 тисяч доларів за заочним рішенням охоронцеві, який звинуватив її чоловіка Кеннета Петті у нападі за лаштунками концерту в Німеччині у 2019 році. Після виплати вдалося уникнути примусового продажу її маєтку в Лос-Анджелесі, оціненого у 20 мільйонів доларів.

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