Синтія Еріво зіграє матір Тупака Шакура у фільмі про Snoop Dogg — Rolling Stone

У Каліфорнії, США, акторка Синтія Еріво зіграє Афені Шакур — матір репера Тупака Шакура — у майбутньому біографічному фільмі Universal Pictures про Snoop Dogg. Про її участь у проєкті повідомляє Rolling Stone.

Афені Шакур була колишньою учасницею «Чорних пантер» і політичною активісткою. Їй присвячено кілька композицій її сина, зокрема сингл Dear Mama 1995 року. Через рік після виходу пісні Тупака Шакура застрелили в Лас-Вегасі, а за тиждень він помер. Через рік після смерті сина Афені Шакур заснувала фонд Tupac Amaru Shakur Foundation та керувала спадщиною репера. Вона померла у 2016 році у віці 69 років.

Акторський склад

Головну роль Snoop Dogg виконає Джонатан Девісс, відомий за серіалом Outer Banks. Камрон Джонс зіграє Тупака Шакура. Також у стрічці знімуться Майлз Буллок у ролі Dr. Dre, Тре Гейл у ролі Шуга Найта, Лорен Лондон у ролі матері Snoop Dogg Беверлі Тейт і Лая ДеЛеон Гейз у ролі його дружини Шанте.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Музикант SwayvoTwain, справжнє ім'я якого Майкл Д'Анджело Арчер II, втілить на екрані The Notorious B.I.G. До акторського складу також увійшли Алджі Сміт, Оллі Шолотан, Корі Шампань і Джоніка Бут.

Виробництво у Каліфорнії

Режисером фільму є Крейг Брюер. Виробництво триває у Каліфорнії. Серед продюсерів — Snoop Dogg, президентка Death Row Pictures Сара Рамакер, а також Аллан Мандельбаум і Браян Грейзер з Imagine Entertainment. Вихід фільму в кінотеатрах очікується у серпні 2027 року.

Читай нас у