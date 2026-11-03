Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, где сейчас живут и чем занимаются их дети

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, певица и модель Наталья Егорова рассказала о жизни их троих детей. Она поделилась подробностями о сыновьях и дочери, в частности рассказала, где они сейчас живут и чем занимаются.

В браке у Виталия Кличко и Натальи Егоровой родилось трое детей: дочь Елизавета и сыновья Егор и Максим. Все дети мэра Киева живут за границей в разных странах, однако поддерживают связь. «У меня трое детей, и все они совершенно разные — три отдельные личности. Но в то же время между ними невероятная связь. Сегодня они живут в трех разных странах, но остаются очень близкими. Для меня это чрезвычайно важно. Я никогда не разделяла детей, они всегда росли вместе. И я всегда старалась донести до них, что семья — это самое важное, а братья и сестры — это люди, которые могут остаться твоими самыми близкими друзьями на всю жизнь», — рассказала мать.



Как рассказала Наталья Егорова, её 23-летняя дочь Елизавета Кличко изучает психологию. Мать уверена, что дочь станет профессионалом. Вскоре ей исполнится 24 года, девушка проживает в Нидерландах.

Старший сын бывших супругов, 26-летний Егор, занимается бизнесом и работает в трейдинговой компании в Великобритании.

В то же время младший сын Егоровой, 21-летний Максим Кличко, как и отец, выбрал спорт и проживает в США. «Он пошёл по стопам отца в профессиональном спорте, играет в баскетбол за американский университет, а также за сборную Украины. Что касается того, кто больше похож на меня, а кто — на Виталия, мне сложно так разделять. В каждом из них есть что-то и от мамы, и от папы, но в то же время каждый — совершенно отдельная личность», — отметила женщина.

Также бывшая жена Кличко рассказала, как её дети относятся к войне в Украине. По её словам, эта тема обсуждается в их семье. «Конечно, мы говорим об Украине и о войне. Это часть истории нашей семьи, и она не может оставаться в стороне от их жизни. Но в то же время для меня очень важно, чтобы у детей было право жить своей жизнью, строить её и мечтать о будущем. И, пожалуй, одна из вещей, которыми я больше всего горжусь как мама, – даже не их достижения, а то, насколько сильно они любят друг друга. Для меня это огромное счастье», — сказала Егорова.

Виталий и Наталья Кличко поженились 26 апреля 1996 года. В семье Кличко родилось трое детей: в 2000 году — сын Егор-Дэниел, в 2002-м — дочь Елизавета-Виктория, в 2005-м — сын Максим. О разводе пары стало известно в августе 2022 года. Сейчас Наталья Егорова проживает в Германии.

Об этом сообщается со ссылкой на интервью Егоровой Oboz.ua.

Напомним, что Виталий Кличко объяснил, почему его дети не воюют в Украине.



Бывшая невеста Кличко объяснила, почему отказалась от опеки над дочерью.

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